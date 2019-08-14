Son Dakika
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi

Ünlü rap'çi Killa Hakan gözaltına alındı!

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap’çi Killa Hakan gözaltına alındı. Bir gün nezarethanede kalan Killa Hakan daha sonra serbest bırakıldı.

Magazin 14.08.2019, 00:28 Emir Yılmaz
Ünlü rap'çi Killa Hakan gözaltına alındı!
banner63

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap’çi Killa Hakan gözaltına alındı. Bir gün nezarethanede kalan Killa Hakan daha sonra serbest bırakıldı.
En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle yaptığı düet ile adından söz ettiren 46 yaşındaki Killa Hakan'ın gözaltına aldığı anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Nezarethanede bir gün geçiren ünlü rap’çi serbest bırakıldıktan sonra şu açıklamayı yaptı: Bayramınız mübarek olsun. Daha önceden giremedim. Çok özlemişler beni sabaha kadar hücrede kaldım. Sebep yok burada oluyor bazen öyle şeyler, yoklama niyetine. Ben de eski savaşçılardan, koruyuculardan olduğum için hala da o nöbette olduğum için kimi zaman böyle olaylar oluyor. Bayram olduğuna üzüldüm, yoksa takmam bu olayları.
 

#killa hakan gözaltı #Ünlü rapçi Killa Hakan #gözaltı #trend haber
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2019
İmsak 04:15
Güneş 05:51
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:56
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@