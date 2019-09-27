Ünlü sanatçı Işın Karaca’nın dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Türk pop sanatçısı Işın Karaca’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde vefat eden dedesi Enver Cansızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk pop sanatçısı Işın Karaca’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde vefat eden dedesi Enver Cansızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Işın Karaca dedesinin vefatını, “Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı. Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz. Son 5 yıldır Alzheimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı. Bugün 12.40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Cenazemiz Cuma günü 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık (GAU) Karaoğlanoğlu Camisi’nde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedilecektir. Mekanın cennet olsun dede” sözleri ile açıklamıştı.(İHA)
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