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Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti

90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu. Devran Çağlar kimdir, nereli?

Magazin 16.08.2019, 09:51 16.08.2019, 10:33 Billdrt
Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti
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Doksanlı yıllara damgasını vuran arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Devran Çağlar'ın ölüm haberi, sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti. Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın kendisinin babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

EŞREF KOLÇAK O İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Eşref Kolçak konuyla ilgili açıklama yaparak, "Benim 56 yıllık evliliğim boyunca bir tek eşim Özcan Kolçak oldu ve benim tek oğlum var; o da Harun Kolçak'tır. Bu gibi haberlerden zevk alanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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