Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti
90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu. Devran Çağlar kimdir, nereli?
Doksanlı yıllara damgasını vuran arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Devran Çağlar'ın ölüm haberi, sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu.
DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?
Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti. Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın kendisinin babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.
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