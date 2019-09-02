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Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!

İspanyol şarkıcı ve dansçı dünyaca ünlü Joana Sainz, dün sahnede gerçekleştirilen 15 - 20 saniyelik havai fişek gösterisi sonucunda meydana gelen kazada hayata gözlerini yumdu.

Magazin 02.09.2019, 14:41 02.09.2019, 16:16 Billdrt
Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!
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30 yaşında olan şarkıcı ve dansçı dünyaca ünlü Joana Sainz, Madrid'in 80 mil kuzeybatısında yer alan Küçük Las Berlanas kabasında 15 kişinin bulunduğu dev grubu Süper Hollywood Orkestrası ile birlikte bir etkinliğe katılım gerçekleştirdi. Etkinlik öncesinde düzenlenen havai fişek gösterisinde meydana gelen kaza sonucunda havai fişek fırlatan cihazın parçaları ünlü şarkıcının karnına saplandı. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Joana, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. 

#magazin #Joana Sainz
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