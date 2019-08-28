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Ünlü Şarkıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayatını kaybeden Selahattin Özdemir bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin 28.08.2019, 16:49 Billdrt
Ünlü Şarkıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı!

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Selahattin Özdemir, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucuna hastaneye kaldırılarak bir süre boyunca tedavi altında tutuldu. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Özdemir'in cenazesinde sevenleri cami çıkışı taburu cenaze arabasına "Aramızda Sıra Dağlar" isimli şarkıyı söyleyerek yerleştirdiler.

Hastanede Öldü

4 gün önce Mersin'de evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla birlikte bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada kalbi duran Özdemir'in kalbi çalıştırıldı. Ardından ise Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği bilgisine ulaşılan Özdemir, ilk müdahale sonrasında yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 3 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Özdemi'inr, dün öğlen saatlerinde kalbi yeniden durdu. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Gözyaşlarına Boğuldular

Hayata gözlerini yuman Özdemir için bugün Muğdat Camii'nde bir cenaze töreni yapıldı. Törene çok sayıda müzisyen ve sevenleri katıldı. Aynı zamanda hayatını kaybeden eski milletvekili Nazım Baş'ın cenaze törenine katılım gerçekleştiren Mersin Valisi Ali İhsan Su'da aileye başsağlığında bulundu. Tören esnasında Özdemir'in kızları ve kardeşleri tabutun başında gözyaşlarına boğuldular.

Şarkılarla Arabaya Koyuldu

Özdemir'in cenazesi öğle saatlerinde İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri cami çıkışında tabutu omuzlayarak "Aramızda Sıra Dağlar" isimli şarkı eşliğinde tabutu araca yerleştirdiler.

Çok sayıda albümü bulunan Özdemir, arabesk müzikseverlerin 1982'den beri en sevdiği isimlerden birisiydi. 

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