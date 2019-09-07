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Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız."
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Ünlü Türk Şarkıcı Adriana Lima'ya Meydan Okudu!
Son zamanlarda yaptığı oldukça cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Adriana Lima'ya gönderme yaparak bikinili haliyle video çekti
42 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya'nın en ünlü mankeni olan Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinili şekilde video çeken Ekinci kalçasını göstererek "Adriana Lima'mı kalı kardeşim" dedi.
Adriana Lima mı Kaldı?
"Ağzınız Açık Kalacak"
Geçen hafta yeni projesiyle ilgili müjde veren Tuğba Ekinci, yeni projesinde herkesi çok büyük sürprizlerin beklediğini belirterek, hiç olmadığı bir halini göreceklerini aktardı. Spor yapmaktan çok ciddi şekilde yorulduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, izlerken ağzınız açık kalacak dedi ve mekanın sahibi kim anlarsınız diye ekledi.
İşte o fotoğraf:
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