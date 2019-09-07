Ünlü Türk Şarkıcı Adriana Lima'ya Meydan Okudu!

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya'nın en ünlü mankeni olan Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinili şekilde video çeken Ekinci kalçasını göstererek "Adriana Lima'mı kalı kardeşim" dedi.

Adriana Lima mı Kaldı?

"Ağzınız Açık Kalacak"

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden birisi olan Tuğba Ekinci, son yaptığı paylaşımlarla birlikte sık sık gündeme gelmeye başladı. Yeni şarkısı için hazırlıklara son gaz devam eden Ekinci, Instagram hesabı üzerinden bikinili bir video paylaştı ve videosunda "Tutturmuşsunuz bir Adriana Lima diye. Adriana Lima mı var kardeşim? Adriana Lima'mı kaldı?" diyerek ıslık çalıp kalçasını gösterdi.

Geçen hafta yeni projesiyle ilgili müjde veren Tuğba Ekinci, yeni projesinde herkesi çok büyük sürprizlerin beklediğini belirterek, hiç olmadığı bir halini göreceklerini aktardı. Spor yapmaktan çok ciddi şekilde yorulduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, izlerken ağzınız açık kalacak dedi ve mekanın sahibi kim anlarsınız diye ekledi.

İşte o fotoğraf: