Ünlü yapımcı, Naim Süleymanoğlu’nu anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Bodrum’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çektiği son filmi “Naim”i anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Bodrum’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çektiği son filmi “Naim”i anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Uslu, Bulgaristan’da çekim yaptıkları sete gelen Naim Süleymanoğlu’nun annesinin "kızanımı gördüm" diyerek 3 gün boyunca gözyaşı döktüğünü ifade etti. Oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’na olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.
Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu, “Naim Süleymanoğlu bize sadece olimpiyat şampiyonlukları, madalyalar bırakmadı. Naim Süleymanoğlu her kazandığı başarının ardından uluslararası platformlarda konuşarak Bulgaristan’da yaşayan 350 bin soydaşımızla bizi buluşturdu bizi kaynaştırdı” dedi.
SÜLEYMANOĞLU’NUN ANNESİ 3 GÜN AĞLADI
Bulgaristan’da çekim sırasında gizlice seti izleyen Naim Süleymanoğlu’nun annesinin, karşısında Hayat Van Eck’i görünce 3 gün ağladığını gözyaşları içerisinde anlatan Mustafa Uslu, “Biz Bulgaristan’da çekim yaptığımızda Naim Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu ile Hayat’ı karşılaştırmamaya gayret ettik. Bu olağanüstü benzerlik Naim Süleymanoğlu’nun annesini derinden etkileyeceğini düşünerek karşılaştırmamaya gayret ettik. Çekim yaparken sete gelip uzaktan Hayat’a bakmış Hatice Süleymanoğlu ve 3 gün boyunca kızanımı gördüm ben diyerek ağlamış” ifadelerini kullandı.(Eren Ayhan/İHA)
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