Son Dakika
“TMSF'ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı“
Honda, elektrifikasyon gücünü Frankfurt’ta sergiledi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
VakıfBank'tan 500 milyon TL'lik TLREF endeksli bono ihracı
Fas’taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi
Türksat Model Uydu Yarışması heyecanı
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Borsa ilk yarıda yükseldi
“Trakya'nın Göbeklitepesi“ ilgi bekliyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Ünlü yönetmen Saçıntı’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin 10.09.2019, 13:24 10.09.2019, 13:47
Ünlü yönetmen Saçıntı’nın babası son yolculuğuna uğurlandı
banner63

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli astsubay Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ile hayata yeniden döndürülen Saçıntı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Saçıntı’nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen Saçıntı’nın naaşı burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Saçıntı’nın cansız bedeni köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. Babamın Ceketi filmi televizyonda yayınlanırken babamın kalbi durdu. Takdiri ilahi diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin. Babalar evlatlarınızı sevdiğinizi söyleyiniz” mesajı yayınlamıştı.

Cenazeye ünlü yönetmen Saçıntı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve oyuncular katıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Müfit Can Saçıntı #cenaze #Sungurlu #Yönetmen ve oyuncu
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@