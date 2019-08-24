Ünlüler Birbirine Girdi: Burcu Kıratlı'dan Olay Sözler!
Ferhat Göçer'in Can Tanrıyar'ın oğlunun evlilik töreninde Sinan Akçıl ile birlikte sahne aldığı anlarda izleyenlere Sinan Akçıl'ın eski sevgilileriyle olan anılarını anlatması Burcu Kıratlı'nın yüksek tepkilerine sebep olmuştu.
Ferhat Göçer'in Sinan Akçıl ile sahne aldığı düğünde eski sevgilileriyle olan anılarını dinleyenler ile paylaşması Burcu Kıratlı'nın çok yüksek tepkiler göstermesine ve mekanı terk etmesine sebep olmuştu. Akçıl'ın sosyal medya hesabı üzerinden Göçer'e "Densiz" diyerek tepkisine Ferhat Göçer sessiz kalmadı.
Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar ve sevgilisi Revna Alp'in görkemli düğününde Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl sahnede yerini almıştı. Oldukça eğlenceli geçen zamanları ise Göçer'in Sinan Akçıl'ın eski sevgilileriyle ilgili anılarını anlatması bölmüştü.
Burcu Kıratlı'nın da yer aldığı söz konusu düğünde Gökçer'in; Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri olan Hadise ve İzel'le ilgili anılarını anlatması Kıratlı'yı kıskançlık krizine sokmuştu. Kıratlı bunun üzerine mekanı terk etmişti. Bu durumun ardından Sinak Akçıl, ertesi gün sosyal medya hesabı üzerinden Ferhat Göçer için "densiz" ifadesini kullanarak tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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