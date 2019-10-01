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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.
Magazin 01.10.2019, 13:48 01.10.2019, 14:12
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rol arkadaşı Oktay Kaynarca acı haberi sosyal medya hesabından, "Mekanın cennet olsun canım abimmm..." ifadeleriyle duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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