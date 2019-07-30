Vedat Milor’a Burgazada’da saldırı

Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor Burgazada’da masalarla geçişi engelleyen bir restoranın çalışanını uyarınca, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Milor, çalışanın kendisini ‘sana ne lan, fazla konuşma’ diyerek denize doğru ittiğini ve düşmesine ramak kaldığını ifade etti.

Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden Burgazada’da bir restoran çalışanı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Restoranın sokağa fazladan masa koyarak yürüme alanını daralttığını ifade eden Milor, durum karşısında restoran çalışanını ikaz etti. Restoran çalışanı ise ’sana ne lan, fazla konuşma’ diyerek Milor’u denize doğru itti. Milor, çalışanın kendisini itmesiyle denize düşmesine ramak kaldığını ve geriye doğru düşmesi durumunda boynunun kırılabileceğini ifade etti. Ayrıca Milor yapılması gerekenin, belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi olduğunu belirtti.

(İHA)