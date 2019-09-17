Vuslat 22. Bölüm Fragmanı Paylaşıldı! İzleyenler Nefesini Tuttu...

Vuslat dizisi diğer tüm diziler gibi yeni sezonu açtı. Geçtiğimiz sezonda Aziz Feride'ye evlilik teklifi ederek izleyicileri şok etmişti. Yeni sezonda Feride'nin gözyaşları bir türlü durmak bilmiyor. Çünkü aşık olduğu adam ne yazık ki artık onu tanıyamıyor ve "Siz kimsiniz" diye soru soruyor. Hafızasını yitiren Aziz etrafına acı saçmaya başlıyor...

Vuslat 22. bölüm fragmanı yayınlandı... İzlemek için haberimizin üstünde yer alan video alanına bakabilirsiniz.

Vuslat Son Bölümde Ne Oldu?

Aziz, Visale'e giden yolculuğunda ölümle burun buruna geldi. Aziz ve Feride onlarca engeli aşığı gibi bu engeli de aşarak oldukça sürpriz bir şekilde bir araya geldi ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Aziz tüm gemileri ateşe vermek için hazırlıklarını tamamlarken, tam bu anda hiç beklemediği bir davetiye aldı.

Aziz ve Feride'nin zehirlendiği, Kerem'in silahlı saldırıya uğradığı ve Tahsin'in polisle dip dibe geldiği gecenin sabahında Korkmazlar ve Çağlar ailesinden de oldukça büyük kayıplar verildi. İki aile bu kapsamda bir araya geldi ve taşlar yerinden oynamaya başladı. Artık oldukça gizemli ve toz bulutlu olan geçmiş, hafızalarda ve tozlu bodrumlarda gizli kalmayacak, her şey ortaya çıkacaktır.

Holding'in dengelerini korumak adına işlerin başına geçme zorunlulu doğan Sultan, bir Korkmazer aile ferdi olması sebebiyle yaşından büyük olmak, davranmak zorundadır. Nehir ise perde arkasından şirketi yöneten kişi olarak öne çıkmaktadır. Fakat Holdingin girdiği bu oldukça zorlu süreçte Feride'den kurtulmak istemesine rağmen, mecburen Feride ile ortak çalışmak zorunda kalmıştır.

Öte yandan Kerem ise, geçmişiyle ilgili ipuçları elde edebilmek adına Alice'in ve kendisine teslim edilen anahtarın peşini kovalamaya başlamıştır. Her bir ilerlemede, her yeni bilgide resmin tamamına oldukça yaklaşmayı başarmıştır.