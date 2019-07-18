Wesley Sneijder Sosyal Medya Hesabından Türk Medyasına Çattı!

Türk medyasında çıkan haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, hem Türk medyasına hem de haberleri okuyan Türk halkına hakaret içeren sözleri , geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birçok kişinin Wesley Sneijder’e tepki göstermesine neden oldu. Beyni olmayan insanlar , olarak yaptığı paylaşım kısa sürede Wesley Sneijder’in birçok kişiden tepki görmesine neden oldu. Wesley Sneijder’e tepki gösteren isimler arasında daha öncede çok sık sosyal medyanın gündemine yaptığı paylaşımlarla oturan Demet Akalın’da var.

Galatasaray’ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder’in Türk medyasını hedef almasının altında yatan sebep; eşi Yolanthe Cabau ile 9 yıldır süren evliliklerinin biteceğine ilişkin, Wesley Sneijder’in 19 Milyon Euro tazminat ödeyeceği haberinin yayınlanmasıdır. Hollanda basınına da benzer bir tepki gösteren ünlü futbolcu, 19 Milyon Euro ödeyeceği iddialarının Türk ve Hollanda basınında çok sık yer almasına sert yanıt verdi.

9 yıllık evliliklerinin biteceği haberlerini doğrulayan yıldız futbolcu, tazminat iddialarını ise yalanladı. Türk haber okuyucularına hakaret içeren paylaşımını sosyal medya üzerinden yaptıktan sonra Türkiye’den birçok kişi Wesley Sneijder’e tepki gösterdi. Sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer alan Sneijder haberleri karşısında birçok ünlü isimde Wesley Sneijder’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Sneijder’den Türk Basınına Sert Sözler!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evliliğine ilişkin yapılan haberlere karşı açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Türk basını hakkında çok sert sözler söyledi. Evliliklerinin sonlanacağı haberleriyle birlikte Wesley Sneijder’in karısı Yolanthe Cabau’ya 15 milyon Euro tazminat ödeyeceği hakkında ilk başta Hollanda basınında haberlerin çıkmasına rağmen, bu haberi paylaşan Türk basınına tepki gösterdi.

Wesley Sneijder’in bu tepkisine Demet Akalın’dan da tepki kısa süre önce tepki geldi. Demet Akalın yaptığı açıklamada, Wesley Sneijder’in Türk basını hakkında değil basından haberleri takip eden vatandaşlara hakaret ettiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi. Wesley Sneijder’a yapılan bir diğer eleştiri ise Galatasaray’da oynarken Türk basını hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmesinin ve yaptığı bu son açıklamanın ikiyüzlülük olduğudur.

Hollanda basınında yer alan haberlere dayanarak Türk medyasında da Wesley Sneijder hakkında yapılan habere ilişkin Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile ayrılıklarını doğruladı fakat 19 Milyon Euro tazminat ödeyeceğini yalanladı.