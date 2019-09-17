Yasak Elma 50. Bölüm Fragmanı - Yeni Bölümde Neler Olacak?

FOX TV ekranlarında dün yayınlanan Yasak Elma, her bölümünde olduğu gibi bu bölümünde de milyonlarca izleyiyici ekrana kilitledi. Heyecan, gerilim ve dramın üst seviyede olduğu; alışılmış Türk dizilerinden oldukça farklı olan Yasak elma son bölümde; Çocuğunu doğurmak için sayılı günleri kalan Yıldız, Halit'in tekrardan baba olacağı müjdesiyle birlikte yalıya dönüş yaparken, Şahika'nın uzun süredir başından sonuna tasarlamış olduğu planları da artık etkisini kaybetmekte, suya düşmek üzeredir.

Yasak Elma'nın yayınlanan 49. bölümünde, amaçlarını gerçekleştirebilmek adına Yıldız'ı çok büyük bir tehdit olarak önünde engel olarak gören Şahika, Yıldız'ı sahne dışarısına nasıl atacağını düşünmeye başlar. Yıldız ise, çok fazla risk bulunmasına rağmen Ender'in söylediklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, işkence hayatı gibi olan Yalı hayatına katlanmaya başlar.

Şahika ise meydana gelebilecek her türlü krize karşı oldukça hazırlıklı bir şekilde hedeflerini yerine getirebilmek adına kimseyi dinlemeden gözü kararmış bir şekilde ilerlerken, onun artık gerçek yüzünü gören Yıldız'ın ise Ender'e bir an önce geri dönmesi gerektiğini söylemesiyle birlikte Yasak Elma 50. bölüm fragmanı tüm Yasak elma izleyenlerince büyük bir merakla bekleniyor.

Yıldız'dan çok acil şekilde geri dönüp bir şeyler yapması gerektiği noktasında önemli bir uyarı alan Ender ise Şahika'nın bir daha asla telafi edilemeyecek bir problem ortaya çıkarmaması adına yalıya dönerek herkesin ağzını açık bırakıyor.

Yasak Elma 50. bölümde ne olacak? Sorusuna verilecek tek cevap Yasak Elma 50. bölüm fragmanı ile birlikte gerçekleşecek. Peki Yasak Elma 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. bölüm fragmanı detayları...

Yasak Elma 50. Bölüm Fragmanı

Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in senarist koltuğunda, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda, Fatih Aksoy'un ise yapımcı koltuğunda yer aldığı MED Yapım imzalı söz konusu Yasak Elma dizi, her Pazartesi akşamı FOX Tv ekranlarında milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla izleniyor. Dün yayınlanan bölümden sonra oldukça merak edilen Yasak Elma 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı gibi buradan görebilirsiniz.