Yasak Elma 51. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Son Bölümde Neler Oldu?

Yasak Elma'nın son bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma'nın yayınlanan 50.bölümünde, Yıldız'ın hamile olduğunun farkına varan Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulabilmek adına elinden ne geliyorsa yapıyor.

Yasak Elma 51. Bölüm Fragmanı

Yasak Elma 50. Bölümde Neler Yaşandı?

Yasak Elma 50. bölümün yayınlanmasının ardından 51. bölümün yeni fragmanı henüz yayınlanmış durumda değil. Yayınlandığı an sizlere bu haber üzerinden bildiri yapılacaktır. Takipte kalın.

Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla birlikte ev yangın yerine döndü. Ender Erim'in sağlıklı olabilmesi için Yıldız'a yardımcı olarak her dediğini yapması gerektiğini gayet net bir şekilde biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takımdır. Fakat Şahika gibi büyük bir güçle baş etmek hiçte kolay olmamıştır. Şahika'nın bu kapsamda artık alt etmesi gereken 2 düşmanı bulunmaktadır ve bu düşmanları alt etmek için elinden gelen her şeyi zerresi zerresine yapacaktır.