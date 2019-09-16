Yasak Elma'da Flaş Değişiklik! Yeni İsim Katıldı...

Milyonlarca izleyeni olan Yasak Elma 48. yeni bölümüyle, geçtiğimiz Pazartesi günü sezonu açmıştı. Kadrosuna 2 yeni isim katan Yasak Elma'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun bitimine doğru Nesrin Cavadzade ile anlaşan dizi ekibi, bu sezon ise 2 isimle anlaşmıştı. Faslı model Iman Casablanca ve Tuvana Türkay dizide rol almaya başlamıştı. FOX TV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'da bir isim daha kendini gösterdi.

Adını "Prangalı Yarim" isimli sinema filmiyle birlikte oldukça geniş kitlelere duyuran ve muhteşem bir performans sergileyen Aylin Veziroğlu, "Selin" karakteriyle dizide yerini alacak.

Aylin Veziroğlu'nun Fotoğrafları