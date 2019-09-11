Yasak Elma izleyenleri şok oldu!

FOX TV ekranlarının Pazartesi akşamlarının gözdesi olan Yasak Elma dizisi, yeni sezonu açtı. Olayların bir türlü ardı arkasının kesilmediği söz konusu dizi 48. bölümüyle birlikte yayın hayatına devam ediyor. Yayınlanan son bölümde 8 ay sonrasının ekranlara geldiği mantık hatası ise ekran başındakilerini şoka uğrattı. Sosyal medya bu olayla çalkalandı...

Halit Argun'un ikinci eşi ve Yıldız'ın ebedi düşmanı olan Ender, sezon finalinde kim olduğu görünmeyen bir kişi tarafından kafasına vurulmuş ve denizin serin sularına fırlatılmıştı. Ender yani Şevval Şam'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı büyük merak konusu olurken, asında Ender'in ölmediği ve saklandığı ortaya çıktı.

Yeni sezonun ilk bölümünde, mantık hatalardan birisi Halit Argun'dan boşanma aşamasında olan Yıldız'ın hamile kalması oldu. Son günlerde eşiyle sık sık problem yaşayan ve oldukça huzursuz olan Yıldız'ın nasıl hamile kaldığı ise büyük merak konusu oldu.

Aradan geçen 8 aylık süre sonunda bir türlü dikiş tutturamayan ve aynı şekilde ilerleyerek baba parası yiyen Zehra'nın yazar olup kişisel gelişim kitabı yazması da ekran başındakileri şoka uğrattı.

Dizideki mantık hatalarının önü ardı kesilmedi, sosyal medyanın diline düşen bir diğer konu ise Ender'in mezar taşı oldu. Ender'in mezar taşında ölüm tarihinin 27 Mayıs yazması, olayların üzerinden tam 8 ay geçmesiyle birlikte Ocak olması gerekiyordu. Dizinin Ocak ayını göstermesine rağmen tüm oyuncuların üzerinde yazlık kıyafetlerin bulunması ise izleyicileri güldürdü.