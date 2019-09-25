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Yasak Elma'nın En Sevilen Oyuncusuna Büyük Tepki! İzleyenler Kızdı

Yasak Elma'nın en sevilen oyuncularından olan Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf büyük tepki uyandırdı. Takipçileri birçok olumsuz yorum yaptı.

Magazin 25.09.2019, 15:01 Billdrt
Yasak Elma'nın En Sevilen Oyuncusuna Büyük Tepki! İzleyenler Kızdı
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzaade, Yasak Elma dizisindeki Şahika karaterine hayat veriyor ve izleyenler tarafından oldukça seviliyor. Sosyal medyayı en aktif kullanan ve yaptığı her hareket gündem olan Cavadzade 1 milyondan fazla takipçiye sahip. Ünlü oyuncu genellikle cesur paylaşımlar altına imza atarak gündem oluyor.

Cavadzade yaptığı yeni paylaşımla oldukça üzdü. Hayranları büyük tepki gösterdi. Ağzına aldığı sigara ile bir firma reklamı yapan Cavadzade'ye tepki üzerine tepki yağdı.

Sigaranın zararlı olduğu her yerde anlatılmaya, devletin birçok alanda sigaraya yasak getirmek için büyük mücadele verdiği bir dönemde rol model haline gelen bir ünlünün, sigara ile poz vermesi büyük tepki topladı. 

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