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Yasak Elma Yeni Bölümde Neler Olacak? 50. Bölüm Fragmanı Yayınlandı...
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Yasak Elma'nın 50.bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta izleyiciyle 50.bölümünü paylaşacak olan Yasak Elma'nın geçtiğimiz bölümünde yer yerinden oynamıştı. Peki 50.bölümde neler olacak?
Yasak Elma Yeni Bölümde Ne Olacak?
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmeni olduğu Yasak Elma 50. bölüm de neler olacağı büyük merak konusu oldu. Yasak Elma'nın 50. bölümünde Yıldız ve Ender artık her ne kadar bir takım gibi olsalar da, Şahika gibi büyük bir güçle baş etmek onlar açısından oldukça zor olacaktır. Şahika'nın önceden 1'ken şuanda alt etmesi gereken 2 düşmanı olmuştur ve bu 2 düşmanını alt etmek adına her şeyi yapmayı göze alacaktır.
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