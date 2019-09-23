Yasak Elma Yeni Bölümde Neler Olacak? 50. Bölüm Fragmanı Yayınlandı...

Yasak Elma Yeni Bölümde Ne Olacak?

Başrol kadrosu Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece gibi oldukça güçlü isimlerden oluşan Yasak Elma'nın bu akşam ekranlara gelecek olan 50. bölümünde, Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla birlikte ev, yangın yeri halini alacak. İşte dizinin 50. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili tüm detaylar...

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmeni olduğu Yasak Elma 50. bölüm de neler olacağı büyük merak konusu oldu. Yasak Elma'nın 50. bölümünde Yıldız ve Ender artık her ne kadar bir takım gibi olsalar da, Şahika gibi büyük bir güçle baş etmek onlar açısından oldukça zor olacaktır. Şahika'nın önceden 1'ken şuanda alt etmesi gereken 2 düşmanı olmuştur ve bu 2 düşmanını alt etmek adına her şeyi yapmayı göze alacaktır.