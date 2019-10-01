Yasak Elma Yeni Bölümde Yer Yerinden Oynayacak! 52. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Yasak Elma 51. son bölümüyle birlikte FOX TV'de her zaman ki gibi milyonlarca kez izlendi. Yasak Elma son bölümde Ender, Sabri'nin yaptığı kahreden ihanet sonucunda ne yapacağı karşısında kara kara düşünüp şaşırırken, kendini Erim'e aklamaya çalıştı.

Peki başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç gibi oldukça ünlü ve başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma 52. bölümde neler olacak? Yasak Elma 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümünde Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü ortaya çıkarmak adına girişimlerine devam ederler ve Halit'e bu yüzü göstermek adına plan kurarlar. Planlarının başarıyla ulaştıklarını düşündüğü o an Şahika'nın uzun zamandır kurduğu plan ve öldürücü darbeyle birlikte şok olurlar.

Yasak Elma 52. Bölüm Fragmanı

Yasak Elma 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Peki 52. bölümde neler olacak? Nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümün fragmanı henüz izleyenlerle buluşmadı. Birkaç gün içerisinde yayınlanacak olan fragman yayınlanır yayınlanmaz bu haber üzerinden sizlere ileteceğiz.

Yasak Elma 51. Son Bölüm

Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla birlikte evde büyük yangın çıkar. Ender Erim'in sağlığı için, Yıldız'a yardımcı olmak zorunda oldğunu sonuna kadar bilir. Yıldız ve Ender artık bir takım gibi hareket etseler de, Şahika gibi oldukça büyük bir güçle başa çıkmak hiçte sandıkları gibi kolay değildir.

Şahika'nın da işleri zorlaşır. Çünkü artık alt etmesi gereken iki farklı düşman çıkmıştı. Zaten her türlü kötlüğü yapma potansiyeli olan Şahika, bu 2 düşmanını da alt etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.