Yasak Elma Yeni Sezon Başlıyor! Sürpriz Üzerine Sürpriz...

FOX TV ekranlarında alışılanın dışında ve sınırları ortadan kaldıran olaylar zinciriyle birlikte izleyici kitlesini klasik dizilerden uzaklaştırıp oldukça farklı bir dünya oluşturan Yasak Elma dizisi, sezon finaliyle birlikte izleyicileri oldukça meraklandırıp iz bırakmıştı.

Her ne kadar zamn zaman oyuncu kadrosundaki isimler arasına tartışmalar gündeme gelse de, 1.sıradaki yerini vermeyen Yasak Elma, yeni sezon tarihi de son zamanların en çok araştırılan konularından birisi oldu.

Yasak Elma'nın en sevilmeyen karakterlerinden olan Yıldız'ın bugüne kadar Halit sayesinde elde ettiği zenginliğinin tamamen kaybolup 5 kuruşu kalmaması ve Ender'in büyük bir nesne aracılığıyla kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından darp edilerek kendini denizin serin suralarında bulmasıyla birlikte Yasak Elma Sezon Finali yapılmıştı. İzleyicilerde derin bir iz bırakan Yasak Elma sezon finalinin ardından Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusu en çok sorulan sorulardan birisi oldu.

Yeni Oyuncu Katılıyor

"Best Model Of The World" isimli güzellik yarışmasına katılan ve birinci olan Faslı model Iman Casablanca, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda Leyla karakterine hayat verecek. Dizideki rol gereğinceLeyla, istemediği biriyle zorla evlendirilen karakteri canlandırıyor. Leyla tüm imkanları zorlayarak bu evlilikten kaçacak ve hayata tutunmaya çalışacaktır. Bu yolda karşısına Kaya çıkacaktır.

Yasak Elma Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen olduğu öykü ve senaryoda ise Zeynep Soyata ile Melis Civelik'in yer aldığı ve MED Yapım farkıyla Pazartesi akşamları ekranlarda yine her zamanki yerinde olacak Yasak Elma 3.sezonun ne zaman yayınalanacağı ise büyük merak konusu oldu.

Faith Aksoy'un yapımcılığını, Arzu Eğmir'in ise uygulayıcı yapımcılığını üstlendiği Yasak Elma dizisi 3. sezonunun Eylül ayı sonlarına doğru yayınlanması planlanıyor. Yani yasak elma yeni sezon tarihi Eylül sonu olacak.

Yasak Elma Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Yasak Elma yeni sezon fragmanıyla birlikte izleyenler oldukça heyecanlandı. Halit'in tüm itibar ve zenginliğini kaybettiği ve Yıldız'ın fakir yaşantıdan kurtularak para ve gücünü konuşturduğu Yasak Elma Yeni Sezon çok heyecanlı bir şekilde geliyor. İşte Yasak Elma Yeni Sezon Fragmanı...