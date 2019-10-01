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Yaşar İpek Cezaevine Girdi! Sebebi Ne?

Ünlü Şarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma sürecinde olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yapıp 1 aylık koruma tedbirini ihlal etmesi sebebiyle 3 günlük zorlama hapsine karar verilmişti. Yaşar İpek, 3 günlük hapis cezası sebebiyle Metris Cezaevi'ne gönderildi...

Magazin 01.10.2019, 14:00 Billdrt
Yaşar İpek Cezaevine Girdi! Sebebi Ne?
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Aralarındaki boşanma davası devam eden Seren Serengil, kendisine şiddet içerikli söz ve davranışlarda bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurmuş ve 1 aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı.

Serengil'in aldırdığı bu karara rağmen, Yaşar İpek'in kendisinin aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla Seren Serengil tekrar mahkemeye başvurdu ve zorlama hapsi verilmesini talep etti.

Talebi değerlendirme altıan alan İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Yaşar İpek hakkında 3 gün zorlama hapsinde tutulması kararı verdi. Yaşar İpek bugün teslim olmak için adliyeye geldi. İşlemleri tamamlanan İpek polis eşliğinde Metris Cezaevi'ne 3 günlük cezasını tamamlamak için girdi. 

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