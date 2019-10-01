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Yaşar İpek cezaevine girecek

Yaşar İpek hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

Magazin 01.10.2019, 11:37 01.10.2019, 11:56
Yaşar İpek cezaevine girecek
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Yaşar İpek hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil’e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi’ne götürülecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#seren serengil #magazin #cezaevi #Yaşar İpek
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