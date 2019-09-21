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Yemekteyiz'de Kim Birinci Oldu? 20 Eylül Cuma Yemekteyiz Sonuçları

TV8'in büyük bir ilgiyle takip edilen Yemekteyiz isimli yarışmacısında bu hafta en yüksek puanı hangi yarışmacının aldığı merak ediliyor.

Magazin 21.09.2019, 11:52 Billdrt
Yemekteyiz'de Kim Birinci Oldu? 20 Eylül Cuma Yemekteyiz Sonuçları

Seda Sayan'ın sunucu olduğu Yemekteyiz isimli yarışma, bu hafta Kırklareli'de gerçekleştirildi. Birbirinden iddialı ve güzel yemek yapan 5 yarışmacı arasında bir haftadan beri devam eden muhteşem bir mücadele bulunuyordu. 20 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan haftanın finanalinde kimin birinci olduğu büyük merak konusu oldu.

Seda Sayan bu hafta uzun zamandan beri bir ilk meydana geldiğini ifade etti ve kendi puanına gerek kalmadan direkt olarak 1.liğini ilan eden ismin olduğunu ifade etti. Bu hafta Yemekteyiz birincisi yarışmalar arasında en yüksek puana sahip olarak "Batuhan" oldu. Batuhan Seda Sayan'ın da vermiş olduğu 9 puanla birlikte 27 puan alarak yarışmada 1.oldu.

Hatice 20 puanla ikinci olurken Emine 19 puanla üçüncü, Güllüşah 18 puanla dördüncü ve Süheyla 13 puanla sonuncu oldu.

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