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Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri

Yeni Türkü grubunun 40. yıl özel konserinde Cahit Berkay, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Can Gox, Manuş Baba, Eda Baba, Kalben, Sena Şener ve Şevval Sam gibi birçok sanatçı sahneye çıktı.

Magazin 30.09.2019, 00:19 30.09.2019, 09:53
Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri

İSTANBUL (AA) - Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından kurulan Yeni Türkü grubu, 40. yıl özel konserinde sevenleriyle buluştu.

Grubun, ilk albümlerinden bu yana geçen 40 yıllık müzik serüvenindeki unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konser, Vadi Açıkhava'da gerçekleştirildi.

Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen konserde Cahit Berkay, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Can Gox, Manuş Baba, Eda Baba, Kalben, Sena Şener ve Şevval Sam gibi birçok sanatçı Yeni Türkü'ye eşlik etti.

Konserde "Maskeli Balo", "Eyvallah", "Açelya", "Yağmurun Elleri", "Fırtına", "Vira Vira", "Telli Telli" ve "Başka Türlü Birşey" şarkılarının da arasında bulunduğu 30'dan fazla eser seslendirildi.

#Yeni Türkü
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