Yeşilçam'ın Efsanesi Abdi Akgül Hayatını Kaybetti! Sevenleri Yasta...

Kemal Sunal'ın komedi filmlerinde unutulmaz ve en sevilen oyunculardan olan 86 yaşındaki Abdi Algül, yaşam mücadelesinden yenik ayrıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, acı haberin duyurusunu yaptı.

Usta oyuncunun büyük maddi sıkıntılar içerisinde yaşamına devam ettiğini ifade eden Onur Akay, Kemal Sunal'ın tokatçı filmiyle birlikte canlandırdığı "Kara Borsacı" karakteriyle büyük sevgi toplayan ve 170'e yakın filmde oynayan Yeşilçam'ın efsanelerinden, 86 yaşındaki Abdi Akgül'ü kaybettiğimizi ifade etti.

Eşiyle birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde; Kemal Sunal'ın "Sakar Şakir" isimli filminde senaryo gereğince yanan bakkal dükkanının hemen yanında çok zor şartlar altında yaşamına devam eden Abdi Akgül'ün sadece 3 aylık yaşlılık maaşı alarak hayatını idame ettimerye çalıştığı ve birçok maddi problemi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kemal Sunal'ın Tokatçı isimli filminde canlandırdığı "Kara Borsacı" karakteriyle birlikte ünlenen ve 170'e yakın farklı filmde oynayan Yeşilçam emektarı Abdi Akgül, filmlerde daha çok kötü adam karakterini canlandırıyordu. Ayrıca Kemal Sunal'ın filmlerde en çok dayak yediiği kişi olarak da tanınmaktadır.