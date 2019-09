Yonca Evcimik Instagram'ı Salladı!

Yaşına rağmen oldukça güzel yüzü ve fit fiziğiyle birlikte "her dönemin kadını" olarak bilinen Yonca Evcimik, 56. yaş gününün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bikinili paylaşım yapan Evcimik'in hayranları mest oldu. 56 yaşındaki güzel şarkıcının yaşına rağmen oldukça fit olan vücudu gündem konusu oldu.

Evcimik, paylaşım yaptığı bikinili fotoğrafın altına eklediği not ile nasıl genç aldığıyla ilgili bilgi verirken, yaşını dert etmediğini de kanıtlamış oldu. Evcimik, bikinili paylaşımının altına şunu yazdı:

"Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan 'Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?' sorusunun cevabı çok açık aslında. Malum dış görünüş için her türlü nimetten yararlanmak mümkün ama insanın ruhunu genç tutmak için hiç bir tıbbi müdahale şansı yok. Ben ve içimdeki büyümeyen çocuk her daim genç ve enerjik kalmaya devam edeceğiz. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor."

Evcimik'in büyük beğeni aldığı fotoğraflarla doğum günü kutlaması yapmasıyla birlikte onlarca ünlü isim Instagram üzerinden doğum günü kutlaması için yorum yaptı.