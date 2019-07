Yunus Günçe Kimdir? Selin Günçe Kimdir?

Yunus Günçe Kimdir?

Türkiye’nin başarılı radyo sunucusu ve oyuncuları arasında gösterilen Yunus Günçe, adını birçok farklı dizi ve filmde rol aldıktan sonra duyurmaya başlamış ve en son geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a katılarak tüm Türkiye tarafından tanınmaya başlanmıştır. Uzun süre televizyondan uzak duran Yunus Günçe , geçtiğimiz günlerde eşi Işık Selin Günçe ile sosyal medya üzerinden yaptığı video paylaşımlarıyla yeniden gündemde ilk sıralarda yerini almayı başarmıştır.

1974 Almanya doğumlu olan Yunus Günçe, televizyon ve radyonun dışında komedyen olarak sahne almış ve çeşitli internet platformlarında özgün programlar gerçekleştirmiştir. 2002 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Tarık Akın’ın bulunduğu Koçum Benim dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve bu tarihten itibaren birçok farklı dizi ve filde rol almıştır.

Sempatik duruşu ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Günçe, tek kişilik sahne performanslarıyla kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı da başarmıştır. İnternet ve televizyon platformlarında farklı projelerle seyirci karşısına çıkan Yunus Günçe’nin yeniden gündeme gelmesi ise geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla olmuştur. Yunus Günçe 2018 yılında başarılı oyuncu Işık Selin ile dünya evine girmiştir . Birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirilen düğün uzun süre Türkiye’nin en çok konuşulan ve tartışılan düğünleri arasında yerini almıştır.

Yunus Günçe’nin Oyunculuk ve Sunuculuk Kariyeri!

13 Nisan 1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen Yunus Günçe, aslen Trabzonludur. Televizyon ekranlarında ilk kez Number One TV müzik kanalında sunuculuk yaparak başlayan Yunus Günçe, aynı dönemlerde Radio Hot’ta radyo programcılığı ve sunuculuk yapmaya da devam etmiştir. Gösterdiği başarılı sunuculuk performansı sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Yunus Günçe, TRT ekranlarında bir dönem çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen Uçurtma adlı programın sunuculuğuna getirilmiştir.

2002 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Koçum Benim dizisi ile oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan Yunus Günçe dizide Çekirge Gökhan karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Dizide; Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Gökay, Ozan Güven, Nehir Erdoğan, Engin Altan Düzyatan ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle rol alan Yunus Günçe, bu tarihten sonra birçok farklı projede de başarılı performanslar sergilemiştir.

2002 ve 2005 yıllar arasında birçok farklı dizide boy gösteren Yunus Günçe, 2005 yılında Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yerini almış Sihirli Annem dizisinde rol almıştır. 2006 yılında Candan Öte, 2017 Gemilerde Talim Var, 2008 Rüzgar ve 2015 yılında da son tv dizisi olan Kaçak’ta rol almıştır. Televizyon kariyerine hem dizilerde rol alarak hem de sunuculuk yaparak devam etmiştir.

Beni İkna Et

Televizyon ekranlarında sunuculuk kariyerine hala aktif olarak devam eden Yunus Günçe günümüze kadar birçok farklı formata programları sunmuştur. Yunus Günçe’nin sunduğu programlar arasında; Deja Vu, 46, Video Gak, Sporaktif,ve Para Bende en dikkat çeken projeler olarak gösterilmektedir.

2004 yılında Ünlüler Çiftliği adlı televizyon yarışmasına katılan Yunus Günçe, televizyon kariyerinde farklı bir yola girmiştir. Bu yarışmanın ardından 2016 yılında Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasında boy gösteren Yunus Günçe, yarışma boyunca sergilediği tutum ve davranışları nedeniyle hakkında birçok farklı tartışmanın yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde hala aktif olarak televizyon kariyerine devam eden Yunus Günçe, sinemada önemli projelerde yer almıştır.

2002 yılında ilk sinema filmi olan ve senaryosuyla oldukça dikkat çeken O Şimdi Asker adlı filmde rol almıştır. 2004 yılında senaryosunu Haluk Özenç’in yazdığı ve başrollerinde; Haluk Bilginer, Gülse Birsel, Gamze Özçelik, Mehmet Ali Erbil, Fatih Akın, Mustafa Turan, Birol Ünel’in rol aldığı Hırsız Var filminde rol almıştır.

Sinema, radyo ve televizyonun yanı sıra aktif olarak sahnelerde çeşitli güldürü gösterileri de yapan Yunus Günçe, ilk olarak Hiç Komik Diil adlı gösteriyle stand – up gösterilerine başlamıştır. Uzun süre bu isimle tek kişilik gösterilerine devam eden Yunus Günçe, 2011 yılında Kafamda Böcekler Var gösterisini sergilemeye başlamıştır. Her hafta izleyicilerle buluşan Yunus Günçe, Kafamda Böcekler Var gösterisini Beyoğlu Old City Comedy Clup’ta sürdürmektedir.

Yunus Günçe’nin Eşi Işık Selin Kimdir?

Yunus Günçe ile 2018 yılında dünya evine giren Işık Selin Günçe, aktif olarak tiyatro oyunculuğu yapmaktadır. 1 Ocak 1979 yılında dünyaya gelen Işık Selin 2006 ve 2007 yılları arasında Ekol Drama Akademisinde oyunculuk eğitimleri almıştır.

2008 ve 2009 yılları arasında Türkiye’nin en önemli tiyatrolarından biri olan Akademi Kenter’de; Yıldız Kenter , Mehmet Birkiye, Sündüz Haşar ve Engin Hepileri gibitiyatronun önemli isimlerinden; dramaturji, sahne eğitimi, diksiyon vb. eğitimler almıştır. Çeşitli tiyatrolarda sahnelere çıkmaya başlayan Işık Selin, oldukça başarılı bir tiyatro performansı sunmaktadır.