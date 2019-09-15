Zülfi Livaneli, "Sevdalım hayat" ile Adanalılarla buluştu

Kerki Solfej konserlerinde seyircisiyle buluşmaya devam eden Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat önceki akşam Adana’daydı.

Konserine sözlerini Yaşar Kemal’in yazdığı ‘Merhaba’ şarkısıyla başlayan Zülfü Livaneli, “Adana’da bir sır var. Bu sır nedir bilemiyoruz ama bütün dünya Yaşar Kemal’den, Yılmaz Güney’den, Orhan Kemal’den Çukurova’yı öğrendi. İşte bu ancak sanatın gücüyle olabilecek bir şey. Tüm dünya bu insanların önünde eğiliyor bizde eğiliyoruz” diyerek ünlü sanatçıları andı ve selam gönderdi.

“KADIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ORKESTRALARADAN BİRİNE SAHİBİZ”

Adanalılarla sohbet ederken, “ Ben bu akşam şarkı söylemekten çok anlatıcı olacağım. Çünkü şarkıları benden çok daha iyi söyleyen şahane isimlerle beraberim” dedi. Sonrasında orkestraya dönerek, “Bakın muhteşem bir orkestra var yanımda ve ne kadar çok kadın var görüyor musunuz? Dünyada kadınların bu kadar çoğunlukta olduğu sayılı orkestralardan birine sahibiz ve bizim ülkemizde sanat yapan, müzik yapan kadınlar hep çok fazla. Bu çok üzücü bir durum bi taraftan kadına bu kadar değer verilen bir taraftan da kadının bu kadar işkence çektiği bir ülkeyiz. Ama inanıyorum iyilik kötülüğü yenecek” diyerek dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Rengim Gökmen’in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili’nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Adana’da unutulmaz bir akşama imza attılar.