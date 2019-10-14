Son Dakika
Kars buz kesti
CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor
Suriye Milli Ordusu askerleri, Mümbiç sınırında namaz kıldı
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı

Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ projesiyle yeniden sahnelere dönen ve dinleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli bu akşam sezonun son Harbiye konserinde sahneye çıkacak.

Magazin 14.10.2019, 14:41 Tuğçe Hanım
Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ projesiyle yeniden sahnelere dönen ve dinleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli bu akşam sezonun son Harbiye konserinde sahneye çıkacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bu akşam 21:00 de başlayacak olan konser müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluşacak. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser serisinin sonuna gelen ekip, Zülfü Livaneli’nin unutulmaz şarkılarını yine muhteşem orkestra eşliğinde icra edecek.

banner62
#harbiye #konser #magazin #zülfü livaneli #sevdalım hayat
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@