Magic Johnson:''Önceki Kimliğimi Geri İstiyorum''Dedi

ANKARA Anadolu Ajansı - Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın başkanı Magic Johnson, görevinden istifa etti.



Basın buluşması tertip eden Johnson, 6 sezondur play-off'lara kalamayarak tarihinin en makûs yarıyılını geçiren Lakers'taki başkanlık vazifesinden istifa ettiğini belirterek, "Yine daha önceki huzurlu zamanlara dönmek istiyorum. Bu işi kabul etmeden evvelki kimliğimi geri istiyorum." ifadelerini kullandı.



Daha Önceki yıldız basketbolcu Johnson, istifa kararını serbest istemiyle aldığını, kulübün sahibi Jeanie Buss ve genel menajeri Rob Pelinka'nın bu vaziyetten haberi olmadığını vurguladı.



Etkin basketbol yaşamı 13 sezon süresince yalnızca Lakers forması giyen Johnson, ekibiyle 5 şampiyonluk keyfi yaşamıştı. Üç kere NBA'in en kıymetli oyuncusu seçilerek ismini kulübün efsane oyuncuları arasına yazdıran Johnson, 2017 senesinden bu yana Lakers'ta başkanlık misyonunu sürdürüyordu.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu