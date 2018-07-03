“Mahallede Şenlik Var’’ panayırı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin eğlenceyi çocukların ayağına taşıdığı “Mahallede Şenlik Var” panayırı okulların kapanmasıyla birlikte hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yaz da eğlenceyi çocukların ayağına getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarında gelenekselleştirdiği “Mahallede Şenlik Var” panayırları çocuklara ücretsiz lunapark keyfi yaşatan, sahne gösterileriyle mahalleliyi aynı ortamda buluşturan, eğlenceyi vatandaşların ayağına götüren panayır bu yıl da bol eğlence vaat ediyor.

Yaz ayları boyunca gittiği her yere hareket ve renklilik kazandıran, her yerde büyük ilgi gören, çocukların dört gözle beklediği, çeşit çeşit oyuncağın ücretsiz hizmet verdiği panayır Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesine kuruldu.

ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK EĞLENCESİ

Tatilin vazgeçilmezleri haline gelen panayırda oyun grupları yine minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Trenler, akülü arabalar, şişme oyuncaklar ile bir çok lunapark oyuncağının yer aldığı panayır alanındaki sahne gösterileri ile akrobasi ve muhteşem sirk grubu heyecanlı bir atmosfer ile konuklarını ağırlıyor. Çocuklara yönelik tiyatro gösterileri de eğlenceyi artırıyor.