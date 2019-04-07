Ankaragücü 3 puanı kaçırdı.. Ankaragücü - Fenerbahçe : 1 - 1

7 yıl aradan sonra Ankara da ilk kez karşılaşan Türkiye'nin en önemli iki takımı puan sıralamasının altlarında çıkış yolu bulmak, 3 puanı almak isteği, maçın ilk yarısında kontrollü bir oyuna neden olurken iki takımdan ender buldukları pozisyonları değerlendiren Ankaragücümüz oldu.

Devreye Tylor Boyd'un golüyle 1-0 önde kapattık. Ancak ikinci devre skoru tutma psikolojisi rakibin kanatlardan alan bulmasına sebep oldu. Velbuene'nin oyuna girmesi kişisel becerisi Fenerbahçe'nin daha atak görünmesini sağladı. Hasan Ali'nin golüyle maçın doksan dakika skoru da belli olmuş oldu.

Galip gelebilirdik, final toplarında biraz daha sakin olsak.Takımı çok geriye çekmeden, önde basarak rakiplerin hamle yapmasını engellemeliyiz.

Puan sıralamasında altta yer alan Göztepe ve Burasasporun kaybetmesi 1 puanı değerli hale getirmiş oldu.

Son dakikalarda yaşanan saha içi kırmızı kart pozisyonunda gayet sağ duyulu davrandık. Küfürsüz tansiyonu yükseltmeden durumu idare etmeyi de öğrendik. Bu taraftar Şampiyonlukları bileğinin, yüreğinin gücüyle aldı.

Bu yılı alışma, adaptasyon yılı olarak görüp, gelecek yıl hedefleri daha yüksek, daha güçlü bir yapıyla hareket etmeliyiz.Yönetimimizin Eryaman stadyumunun eksiklerinin bir an evvel bitirilip, işletme devrinin kulübümüze verilmesinin sağlanması için hareket etmesi önemlidir.

Kalan 7 maçta alabileceğimiz en yüksek puanı alıp, gelecek yıl bütçiesine katkısının daha yüksek olması sağlanmalıdır. Takımın uyumu, başarısı ayakta alkışlanır. Kaybedilen maçlarda ve puanlarda bile terinin son damlasına kadar emek veren Teknik kadro ve futbolcularımızı kutluyorum.

Kayserispor maçını kazanacağımızı şimdiden söylüyorum. Emek veren herkesin emeğine sağlık..