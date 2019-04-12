SEÇİM BİTTİ ŞİMDİ GEÇİM ZAMANI

Evet değerli okurlarım iyisiyle kötüsüyle bir seçimi daha bitirdik. Bu seçimde herkes kendi seçimini sandık başında yaptı. Ve sonuçlar kim çok aldıysa o yönde sonuçlandı.

Bundan sonra çoğunluğa uymak ve çoğunluğun oyuyla seçilen belediye başkanını belediye meclis üyelerini muhtarlarını bizim belediye başkanımız bizim belediye meclis üyemiz bizim muhtarımızdır. Bundan sonra göreve gelenlerden en büyük isteğimiz verdikleri sözü tutarak projelerini gerçekleştirmeleridir.

Tabii başlıkta da belirttiğim gibi şimdi seçim bitti şimdi geçim zamanı. Bunu derken şuanda insanlarımızın en büyük sıkıntısı olan mutfaklarındaki tencereleri nasıl doldurup geçimimizi sağlayabilirimGeçici adımlarla kısa vadeli çözüme kavuşturulmaya çalışılan sorunlar artık sadece kırsaldaki üreticinin problemi olmaktan çıktı. Hepimizin mutfağına dayandı.

Mutfak adeta yanıyor. Telaşesini en asgari seviyeye indirmek. Bunu yaparken de yöneticilerimize çok büyük görevler düşüyor. Birinci görevleri insanlarımıza istihdam yaratmaları. İkinci önceliği de üretime katkıda bulunmaları. Bu iki önemli unsur ülkemizin temel sorunudur.

Bir üçüncü unsur da iş verenleri ele almak gerekiyor. İşverenler günümüzde şirket sahibi olsalar dahi vergilerini ödeyemez haledeler. Her ne kadar yapılandırma çıkmış olsa da bu yapılandırmayı ödeme gücü olmayan pek çok insanımız var. Bu borçlar gün geçtikçe artarak faizi katlamakta.

Bu halde borçlarını ödeyemeyen bir çok vatandaşımız SGKdan benim devletimin hastanelerinden faydalanamamakta. Bir Türk vatandaşı olaraktan bu duruma da çok acil bir çözüm bulunması taraftarıyım.

Parası yoksa sigortası yoksa bağkur borcunu ödeyemiyorsa ölsün mü bu vatandaş Bu temel sorunları siz yöneticiler öncelikle ele alırsanız yakın zamanda insanlarımız biraz da olsa nefes almış olur.

Zira şuandaki durumumuz insanlarımız çocuklarına harçlık veremez okula gönderemez kıyafet alamaz yeterli beslenmeyi sağlayamaz kirasını ödeyemez elektriğini suyunu ödeyemez ve pazara çıkamaz duruma gelmiştir.

Bu nedenle seçilen yöneticilerden en büyük isteğimiz işsizimize iş yaratmak olmalıdır. Seçilen yöneticilerimizin hepimize hayırlı olması dileğiyle yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

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