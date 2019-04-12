Khk Ve Sonrası

Özellıkle bölgemizde birey olarak oyumuzun değerine demokratik hakkımıza ve özgür irademize değer verdiğimizi ve öylece oy kullandığımızı bazen sorgularım.

Siyasî baronların da bizi arka bahçeleri gördüğününü duygu ve hislerimize önem vermeyerek kimi aday gösterirsem ona oy verirler mantığı ile çoğu sefer üzülmemizse sebep olduklarından da şüphe ederim.

Özellikle kürt kökenliler olarak bizler tarih içinde krallara paşalara beylere ağalara şeyxlere ve günümüzde ise siyasi baronların etkisinde kalmış onlara itaat etmiş ve irademizi onlara teslim etme şüphesi hep bende vardır.

Müslüman olmakla övünür Kuran ve sünnette göre de hareket ettiğimizi de şüphe ile karşılarım.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: devesini salarak tevekkül ettiğini söyleyen bedeviye Önce deveni bağla Allaha öyle tevekkül et. Tirmizî Kıyamet 60

Bizler de önce işimizi sağlam yapsak daha doğru olmaz mi

İşte son mahalli seçim ve khk ile görevden alınan ve yerine ikinci sıradakinin başkan olması.

Burada bizim hiç mi suçumuz yok

Görevimizi iyi yaptık aday belirlemesinde titiz davrandık yasal engelleri göz önüne alarak ve öylece aday belirledik diyebilirmiyiz

Hayır diyemeyiz.

Şüphelerimin kaynağı bu ve buna benzer olaylardır.

Khk ile görevden alınan kişiler seçilemez diye bir hukum yok.

Ancak belediye seçimi farklıdır.

Kamu görevlisinin seçimle belirlemesi olayıdır.

Bunun içindir ki khk ile kamu hizmetinde men edilen biri belediye seçimini kazansada mazbatas vermeyeceği hükmüdür.

Vicdanen yanlış olsada hukuken sorduğumuzda doğru olduğudur.

Seçilmek için seçim kuruluna baş vurulduğu zaman sicil ve adlı sicil kaydı istendiği halde kamuda çalışılmasına men kaydına bakılmaması seçime girilmesine izin verildikten ve seçildikten sonra bu şarta dayanılarak mazbatanin verilip/verilmemesi ise ayrı bir sıkıntıdır.

Işın kanuni boyutu elbette eleştirilebilir ancak ineyi kendimize de batırıp öz eleştiri yapsak doğru olmaz mi

Oy kulanırken özgür irademizi kullansak özellikle belediye seçiminde seçeceğimiz kişiyi tanıma projelerini bilme bilgi ve birikimine göre oy kullansak daha doğru olmaz mi

Araştırma yapmamak siyasî partilere peşinen teslim olmak yanlışımızdır.

Bir başka yanlişta bizi oy deposu olarak gören kimi koyarsam o seçilir diyen siyasi partinin seçmen kitlesinin genel taleplerine önem vermemesidir.

Siyasî partimiz daha tittiz davransa tüm ihtimalleri göz önünde bulundurularak adayları öylece belirlese ve ysk ya bildirselerdi daha iyi olmazmiydi

Khk ile görevden alınacağı belli veya ihtimali olan birisini neden aday gösterildi

Irademizin sandığa gömülmesi ve boşa gitmesinde partimizin hiç mi kabahati yok

Bu ve buna benzer soruları partimize sormalı hesap vermelerini istemeliyiz.

Yüce Allah bakara suresi 286:

Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine yapacağı şer de kendinedir.

Gücümüzün yetmediğinden sorumlu olmadığımız gibi gücümüz dahilinde olandan da sorumlu olacağımızı bir gerçektir.

Oyumuzu kullanırken

Gerekli araştırmayı yapıp ondan sonra mi oyumuzu kullandık

Yoksa partimize güvendik o kim dedi ise onamı oy verdik

Kendimizi sorgulayalım.

Allahin bizde istediği aklımızı ve irademizi kullanma konusuna önem verelim.

Yaptığımızın neticesinde oluşacak sevap/günahtan payımız olacaktır.

Kimin etkisi ile olursa olsun bizi sorumluluktan kurtarmayacak ve mahkeme-i kubrada hesabı bizden de sorulacaktır.

Öz eleştirimizi yapmaz ineyi kendimize batırmaz çuvaldızı hep başkasına batırırsak ve ders almazsak yanlışlara devam etmiş oluruz.

Selam ve dua ile.