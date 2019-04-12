Kara Deliği Fotoğraflayan Ekipte Türk Bilim İnsanı: Feryal Özel

Geçtiğimiz gün bilim dünyasını sarsan gelişmeler yaşandı. Uzay araştırmalarında insanlık adeta seviye atladı. Çekim alanındaki her şeyi yutmalarıyla bilinen “kara delik” tarihte ilk defa fotoğraflandı.

Bütün dünyanın anbean takip ettiği bu gelişme, dünyanın farklı bölgelerinden bir araya gelen 200 kadar bilim insanının 2 yıl boyunca gösterdikleri yoğun çabanın akabinde gerçekleştirildi. İşte o 200 bilim insanının arasında bizleri gururlandıran bir Türk uzman da yer alıyor. Astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel, gerçekleştirilen basın toplantısının ardından dünyanın en zeki kadınlarından biri olarak tanıtıldı.

Bilim insanları uzay araştırmalarında çığır açtı ve tarihte ilk kez bir kara deliği görüntülemeyi başardı. Kara delikler, devasa çekim alanlarındaki her şeyi içine çekebilecek kozmik yapılar olarak biliniyor.

Çekim alanına giren ışığı bile sömüren kara delikleri fotoğraflamak imkansız olarak görülüyordu. Ancak dünyanın 4 bir yanından gelen bilim insanları bir araya gelerek, 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından ilk defa bir kara deliği görüntülemeyi başardı.

Kara deliğin çevresinde beliren ışımalar sayesinde her şeyi yutan devasa delik ortaya çıkarılmış oldu. Tarihe geçen bu başarının ardında ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) 2012 yılında kara deliğin çevresinin gözlemlemek amacıyla gerçekleştirdiği Olay Ufku Teleskobu projesi vardı.

Tarihe Geçen Türk

Dünya’dan 53 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu tespit edilen kara delik, hayata geçirilen bu projeyle ilk kez fotoğraflandı. Uzun çalışmalar sonucu görüntünün ortaya çıkmasında emek harcayan 200 kişilik bilim ekibinde bir de Türk yer aldı.

EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Astrofizik profesörü olan Feryal Özel (43) ekibin başında yer aldı. “Büyük Fikirler” olarak isimlendirilen 20 kişilik listede adı bulunan Prof. Dr. Feryal Özel, kara deliğin fotoğraflanmasının ardından bu başarının kariyerindeki en önemli gelişme olduğunu ifade etti.

Hepimizi gururlandırmayı başaran Prof. Dr. Feryal Özel, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Columbia Üniversitesi’nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini dereceyle tamamladı. NASA tarafından Hubble Teleskobunun kadrosunda bulunan ilk ve Türk tek olma unvanı da kendisine aittir.