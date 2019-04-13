Yuvada Yetişen Ayşe Öğretmenden Duygulandıran Davranış

Adana’da Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında büyüyen ve müzik öğretmenliği yapan Ayşe Atam, kendisi gibi sevgi evlerinde kalan çocukların umutlarını yeşertmeye devam ediyor. Erzurum’da bulunan Nenehatun Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara müzik eğitimi veren Ayşe öğretmenin bu davranışı büyük takdir topluyor.

Erzurum Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Ayşe Atam’ın gösterdiği duyarlı hareket büyük takdir topluyor. Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri’nde kalan 0 ila 18 yaş arası 60 çocuğa müzik dersi vermeye başlayan Ayşe öğretmen, hayata geçirdiği bu proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Müziği çocukluğundan beri çok sevdiğini ve müziğin hayatında büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Ayşe Atam, müziğin kendisi ve sevgi evlerindeki kimsesiz çocuklar için sığınılan bir liman olduğunun altını çizdi. Müzik konusunda yetenekli öğrencilere de umut ışığı olmayı başarabilen Ayşe öğretmen, müziğin hayatına nasıl girdiğini de açıkladı.

“Bakan İmren Aykut Sayesinde…”

Önce Çocuk Esirgeme Kurumu’nda daha sonra da Sevgi Evleri’nde olduğunu kaydeden Ayşe Atam, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut’un hayatında müziğe başlaması konusunda büyük önemi olduğunu ifade etti. Bakanla tanışmalarının müzik eğitiminde ve daha sonrasında gösterdiği ilerlemede kendisine çok fayda sağladığını belirten Ayşe öğretmen “ İlk keşfedildiğim zaman öğretmen marşını söylemem istenmişti” diyerek müzik kariyerinin geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine olayların geliştiğini ve Çocuk Evleri’ne geçtiğinde Bakan İmren Aykut’un kendisini dinlemek istediğini ifade eden Ayşe Atam, bakanın kendisini dinledikten sonra Güzel Sanatlar’a yönlendirdiğini belirtti. Müziğin her zaman sığındığı bir liman olduğunu kaydeden Ayşe öğretmen, müzik üzerine bir geleceğinin olmasını her zaman istediğini dile getirdi.

“Bizim elimizden tutuldu bunu ben de yapabilirim” diyerek yola çıktığını belirten müzik öğretmeni, üniversiteden mezun olduktan sonra da Nenehatun Çocuk Evleri’ne gelip gittiğini ve dışarıdaki çocuklar yerine buradaki çocuklarla başlayarak projesine adım atmaya karar verdiğini söyledi. “Çocuklara faydam olsun, en azından bir insan kurtarmak bile bizim için çok önemli” diyen Ayşe Atam’ın bu davranışı büyük takdir alıyor.