Kayserispor: 0 Ankaragücü: 2 - Maçta Yaşananlar

Kayserispor 0 Ankaragücü 2

Tek pankart asan Taraftarımız Mert ve Eren'i unutturmayacaktır.

Öncelikle geçen hafta, haftanın taraftarı seçilen büyük Ankaragücü'müzün olmazsa olmaz taraftarının yüreğine sağlık, yeni stadla beraber ses ve uyum açısından daha anlaşılır olduk.

Mert ve Eren' imizin ebediyete uğurlanışının 40.gün Mevlidini Ulus Zincirli Camii' nde Aynı araçta bulunan ve yaralanan hala da rahatsızlıkları devam eden 21 arkadaşımızın verdiğini de belirteyim.

Rahmetli kardeşlerimizin Aileleri ve Camiamızdan 100-150 kişilik bir cemaat ile gerçekleştirdik.

Vefanın, hatırın, gönülün, sevginin varlığını ve yaşarken en önemli unsurun bu değerler olduğunu belirtmeden geçemem...

Kayserispor deplasmanı her anlamda güzellikler içinde başladı ve skor olarakta istediğimiz sonucu elde ettik. Şehir girişinde Kayseri Emniyeti'nin kuruyemiş dağıtması günün en anlamlı iletişimiydi. Bu vesileyle Emniyet Müdürü Sayın İbrahim Kulular'a teşekkür ediyorum.

Maçın hikayesine gelince ilk yarı çok etkili olmayan, kontrollü bir oyun, orta saha mcadelesi şeklinde geçerken iki takımda üstünlük kuramadılar. Ankaragücü nasıl oynaması gerektiğini bilen, oyunu tutan ve uzun toplarla pozisyon arayan takımdı.

İkinci yarı futbol açısından çok bir şey olmadı diyebiliriz.

Maçın beraberlikle biteceğini düşünürken Boyd 77.dakika da Takipçiliğinin ve mücadelesinin karşılığını aldı. Moulin - Aydın değişikliği topu daha çok ileride tutma planıydı. Aydın'ın bulduğu şansı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Yaptığı asistle hem skoru hemde İlhan'ın mücadelesine de katkı sunmuş oldu.

35 puan kalan 6 maç için en yüksek puanı toplamak hedefimiz olmalı, geçen hafta yazımı bitirirken Kayserispor'a karşı galip geleceğimizi söylemiştim.

Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'nın başarısını da kutluyorum. Tamamen değiştirilmiş bir kadro ile çıktığı yolda engelleri bir bir emeğiyle, isteğiyle ve en önemlisi Ankaragüçlülüğü ile aşmasını bildi. Bundan sonra ki süreçte başarılarının devamını diliyorum..

Mert ve Eren'in ailelerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Türkiye'de bir çok taraftar gurubunu bir araya getirenleri üzmeyelim. Ankaragücü Yönetimi ve TFF'nin sözlerinin takipçisi olacağız..

Sevgiyle...

Cem ÜNER