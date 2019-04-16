Vefa

02.03.2019

Mert ve Eren'i kaybettiğimiz deplasman dönüşü 21arkadaşımızda yaralı kırık, dökük, ama onurlu bir şekilde acılarını yaşamaya devam ediyorlar. 40 günü aşan süre içinde neler oldu. Kim ne söyledi kim ne yaptı. Bunları yazmak gerekiyor. Sebebi şu kimse kimseyi kötü bilmesin kimse kimseye sevgisizce yukarıdan bakmasın..



1)Yönetim ne yaptı?



Yaralı arkadaşların tedavisi için Ufuk Hastanesiyle görüşülerek Ücretsiz muayene, tetkik ve tedavi için gerekli müdahalede bulundu. Biraz gecikmeli olsa da bütün arkadaşlara muayene ve tetkik yapıldı.

2) Yönetim ne yapmadı?

Başkan iletişimi sağlayamadı. Seçim arasıydı. Gelecek kaygısı vardı. O günlerde bir çok salon toplantılarında mecburen olmak zorundaydı. Bu tarafı unuttu. Kötü düşünmek negatif durumda pozisyon almak kimseye, camiaya bir katkı sunmayacaktı. İnsan umduğuna küsermiş yaralanan arkadaşların üzüntüsü bu acılı süreçte aranmamaktır. Bir yemek verip gönül almak bir çok seçim toplantısından önemliydi. Sayın Başkanımız Mehmet Yiğiner!..

Ben artık kavgadan, kötü sözden çok uzaklardayım. İçim yansada bu büyük camianın bugün ve daha önce bu uğurda yaşamlarını hiçe sayanların büyük anısı emeği var. Benim veya bir başkasının kişisel kini, hırsı, vefası veya vefasızlığı bütünlüğe zarar vermemeli...

İletişim eksikliği diyorum. Yüz yüze konuşulmalı, yüz yüze tartışıp çözüme ulaştırılmalı yapılan iyi şeyleri söylerken iyi olmak, yapılmayanları söylediğimizde kötü olmak bana garip geliyor.

Eleştirinin karşılığı hakaret, yok sayma, ciddiye alınmama olmamalı... Bir yerin büyüğü, başkanı ve yöneteni olduğunda elbette eksik olacak bu eksikliği dile getirenler sizin düşmanınız değil, yıllardır beraber yürüdüğünüz insanlar. Twetter üzerinden önemli bir konuda hatırlatma yapılıyorsa bu ne mikserlik ne de namusuzluk sözlerinin karşılığı değildir.



Sakin ve metanetli olmak bir zorunluluktur. Türkiye'de isminiz varsa bunda en büyük pay Ankaragücü'dür. Bu ismi yaşatmak sabır ve sevgiyle harmanlanırsa büyürsünüz. Ama her şeye bir cevap veriyim demek, camiayı ve sizi itibarsızlaştırır. İtibar önemlidir. Taraftarın büyüklüğü yönetimle birleştiğinde neler oluyor tecrübelerimizden biliyoruz.

Şimdi tüm tarafların sağlıklı bir şekilde Arma için susması ve Ankaragücü için birleşmesi gereklidir.

Sevgiyle...

Cem Üner