ANKARA’NIN YENİ RESTORANI FARKLI LEZZETLERİYLE ‘TERS KÖŞE’ YAPACAK

“Balık çeşitlerinin yanı sıra iddialı ve kendine özgü mezeleriyle deniz ürünlerine farklı bir lezzet getiren Ters Köşe, Ankara’daki İncek Loft’ta hizmete açıldı’’

Bende farklı lezzetlere sahip olduğunu duyduğum bu mekanı ziyaret etmek istedim. Geniş, ferah ve çok güzel dizayn edilmiş bir restoran, ilk girişte hemen bunu gözlemleyebiliyorsunuz…

Ters Köşe’nin özel meze menüsü; Türkiye’nin her bölgesinde bilinen yerel tatlar ile deniz ürünlerinin ustaca harmanlanmasından oluşuyor. Yeni yerler keşfetmek isteyenler için harika bir mekân.

Sıradanlıktan sıyrılarak ülkemize özgü köfte, börek, gözleme, lahmacun, tandır, ezme, kokoreç, mantı gibi sevilen tatları balık ve diğer deniz ürünlerini kullanarak müşterilerini farklı lezzetlerle tanıştırmışlar.

Ankaralıların 28 yıllık lezzet durağı Kalbur Balık Restoran’ın işletmecisi Mehmet TEKMEN’in özel danışmanlık verdiği ve menüsünü hazırladığı “Ters Köşe’’ yüksek beklentilerinizin karşılandığı bir restoran olarak ses getireceğe benziyor.

Ters Köşe’de farklı pişirme yöntemleri ile balığın, ahtapotun, kalamarın, karidesin, deniz tarağının, midyenin, istiridyenin lezzetlerini bambaşka boyutlara taşımaktalar.

Ters köşe lezzet ve ambiyansı bir arada isteyenlerin ilk tercihi olmayı hedefliyor, Mekân oldukça ferah ve huzur dolu. Yemek yemenin dışında sadece bir şeyler içmek için bile dostlarınızla sohbete gidebileceğiniz, müdavimi olacağınız bir yer...

Misafirlerin kendisini özel hissetmesi için tüm detaylar düşünülmüş, lezzetli mezelerin yanı sıra, hızlı servis ve hijyene de fazlasıyla önem verilmiş…

Bu özel mekânı Ankara’mıza kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum…

KUTLU TAMAY