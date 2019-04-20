Şeffaf Yönetim

Halka Yakın, Şeffaf Yönetim, Uzun Hizmet için en önemli unsurdur. Mahalli idareler seçimini yapmış bulunmaktayız. Demokratik yarışta seçimi kazanan adayları kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Biz seçenler, seçilenlerden beklentimiz, şeffaf bir yönetim modelini, mahalli idarelerde görmek isteğidir. Seçilen başkanlardan beklentilerimiz, makam odalarını sonuna kadar vatandaşa açmaları, halkla beraber olmaları, pazardan marketten soğandan biberden geçim derdinden haberdar olmalarıdır..

Belediyeler ve şirketlerinin yönetiminde kamu hizmeti ilkesini asla terk etmemeleri, vatandaşın yararını kamunun bütün kesiminin yararının düşünülmesi gerekmektedir.

Bölgemizde yaşayan insanların parti ayrımı gözetilmeden hizmet edilmesi ve bunun da bölge halkına anlatılması için iyi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Halktan yana projeler üreten, halkın yıkıcı sorunlarına karşı duyarsız kalmayan, vatandaşın derdine derman olacak bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmeye devam edecek bir Belediyecilik anlayışı bekliyoruz.

Vatandaşlar olarak evlerimizde mutfaklarımızdaki tencerelerimizin kaynamasını çocuklarımızın gıdalarını tam olarak almasını istiyoruz. Açıkçası istihdam açığı var bu açığın kapanmasını yeni iş kollarının açılmasını bekliyor binlerce vatandaş. Elbette seçilen Yöneticilerimize büyük görevler düşüyor.

Zorlu bir yolculukta belki önlerine çok büyük engeller çıkabilir. Halkla iç içe olarak bu zorlukları aşmalı ve bu zorlukları toplumunun tümününe anlatmalı bilgilendirmelidir. Geçmiş dönemlerde halka hesap vermeyen belediyecilik anlayışını bırakıp, şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket etmeleri en büyük arzumuzdur.

GÜLDANE KAYA