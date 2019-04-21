Golan Tepeleri Tarihi Ve Önemi

Golan Tepeleri Tarihi Ve Önemi özellikle Ortadoğu’nun en kritik sorunlarından biri olmaktadır. Golan Tepeleri, Suriye’nin güney batısında ve İsrail’in kuzeydoğu ucunda bulunmaktadır.

Golan Platosu olarak da bilinen bu bölge; Lübnan, Ürdün ve Suriye ile komşu olmaktadır. Zengin su kaynakları vardır. Yavuz Sultan Selim ile, 1516 yılındaki Mercidabık savaşı ardından Memlükler’den Osmanlı İmparatorluğu’na alınmıştır. 1918 senesinde Fransız tarafından kontrol altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra kuş uçuşu 60 km kadar uzaklıktaki Şam Vilayeti’nin bir parçası olmuştur. Suriye’nin bağımsızlığını almasından sonra 1967 senesinde Altı Gün Savaşı kapsamında, Golan Tepeleri uluslararası baskılar neticesinde Şam’a 32 km kala duran İsrail’in kontrolüne geçmiştir.

Bunun yanı sıra stratejik açıdan da oldukça önemli bir yeri vardır. Devletlerin ulusal güvenliği için büyük bir öneme sahiptir.

Golan Tepeleri Hangi İki Ülke Arasında Sorundur?

Golan tepeleri İran, Suriye ve İsrail kapsamında büyük problemlere ev sahipliği yapmaktadır. İsrail işgali altında kalan bu bölge 1973 senesinde çeşitli problemler yaşanmaya başlanan bir bölgedir.

İsrail’in işgal altında tuttuğu bu bölge, yeraltı ve yerüstü sularına ilişkin politikası sebebiyle git gide daha da karmaşık bir hale gelmektedir. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın açıklamaları ile tekrar gündeme gelmiştir.

Trump, 52 senesin ardından ABD için Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini kabul edeceğine dair açıklamalarda bulundu. Bundan dolayı da hem Rusya hem de Türkiye tarafından tepsi çekti.

İsrail Golan Tepeleri Ne Zaman İşgal Edildi?

Golan Tepeleri petrol bakımından ve diğer tüm doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin ve stratejik olarak önemli bir bölgedir. Bundan dolayı da İsrail tarafından 1967 senesinde işgal edilmiştir.

Özellikle de Golan Tepeleri ile ilgili Amerika Birleşik Devleti Başkanı tarafından yapılan açıklamalarla yeniden gözler bu bölgeye dikilmiştir. Golan Tepeleri İsrail için su kaynakları bakımından oldukça önemlidir.

Güvenlik açısından da jeostratejik bir konumda bulunmaktadır. Zengin su yataklarına sahip olan bu bölge, İsrail’in toplam su ihtiyacının üçte birini de Şeria Nehri ve Golan Tepeleri’ndeki su kaynaklarından almaktadır. Goldan Tepeleri Tarihi Ve Önemi bakımından oldukça zengin ve stratejik olmaktadır.