Tatsız tuzsuz bir Ankaragücü maçının ardından...

Ankaragücü 0 Konyaspor 0

Kayserispor galibiyeti sonrası bir rehavet, ligi garantilemenin huzuru, stadyuma gelenlere ve gelmeyenlere de yansımış. Taraftarın baskısıda sahaya tam yansımadı. Yani beraberliğe inanmış iki takımın mücadelesi beraberlikle bitti.

Peki bu durumun sebebi ne?

Bursaspor ve Göztepe'nin puan kaybetmesi, Akhisahar'ın kendi sahasında yenilmesiyle ligin az çok şekillenmesine sebep oldu. Kalan 5 maçımız oynanmayı bekliyor. Bu süreçte topladığımız her puan kulübün mali dengesi için önemli, bir taraftan lige tutunmanın sevincini yaşarken diğer taraftan gelecek yıla da katkı sunacak puanları almalıyız.

Bundan sonra oynayacağımız maçlar ligin hem üsttünü, hem de altını şekillendirecek, tüm ciddiyetimizle maçlara çıkıp Ankaragücü'müze yakışır bir şekilde devam etmeliyiz.

Bugün sahaya yansıyan futbol, bitse de gitsek tarzını çok aşmadı. İzlediğimiz futboldan ziyade kontrolü elde tutmak, olursa bir gol düşüncesindeydik.

Konyaspor'un da 90 dakika beraberliği istemesi seyir zevki düşük bir maç ortaya çıkardı. Ben memnun olmadığım bir maç izlediğimi söylesemde 1 puanda işimize yaradı. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin.

Not: Taraftarların tek derdi Sadece Ankaragücü

Hafta içi yapılan çalışmalar sonucu Mert ve Eren'in ailelerine gerekli destek sağlandı. Katkı sunan Taraftarlarımıza, TFF yönetimine ve Ankaragücü yönetimine teşekkür ederim.

Şimdi sıra da bu kazanın duruşmaları var. Günü belli olduğunda açıklanacaktır. 7 Avukatımız davaya bakıyorlar. Henüz hazırlanmış bir iddianame yok. Görevin içinde ve takibindeyiz peşini bırakmayacağız.

Ayrıca bugün taraftarlarımızın tek derdinin Sadece Ankaragücü olduğunu, hırsın ve kibirin kimseye bir fayda sağlayacağını düşünmediğimi belirtiyim. Ankaragücü var olsun bizim için önemli tek konu budur.

Sevgiyle... Cem Üner