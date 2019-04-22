Bu Yazı Kahve Tiryakilerinin Hoşuna Gitmeyecek!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan son araştırmalar aşırı kahve tüketiminin insan sağlığı açısından ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma sonucunda yoğun kahve tüketiminin akciğer kanseri riskini artırdığına dair endişelerin artırdığı görüldü.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu araştırmaların neticesinde bir kez daha gündeme gelen kahve tiryakilerinin hiç hoşlanmayacağı fakat aşırı kahve tüketiminin yarattığı bu olumsuz sonuçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Coşkun, kahve tüketiminin akciğer kanseri riskini artırdığı sonucuna yönelik endişelerin artmasının ardından bu araştırmanın, günlük kahve ve çay tüketim alışkanlıklarını etkileyecek bir durumda olmadığını belirtti.

İddiayı Amerikan Kanser Araştırma Derneği Ortaya Attı

Son dönemde kahve ile akciğer kanseri arasında yapılan araştırmaların sonuçları, kahve tiryakilerinin endişelenmesine sebep olurken, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun bu konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Söz konusu çalışmanın 31 Mart 2019 tarihinde Amerikan Kanser Araştırma Derneği tarafından düzenlenen yıllık toplantıda dile getirildiğini belirten Coşkun, iki veya daha fazla bardak kahve ya da çay tüketmenin akciğer kanseri riskinin artırabileceğinin öne sürüldüğünü ifade etti.

Toplamda 17 farklı çalışma verilerinin bir araya getirilmesinin ardından 1,2 milyon kişini bu araştırma kapsamı içinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Uğur Coşkun, ortalama 8 buçuk yıl takip edilen bu bireylerin yarısının sigara içmediğinin altını çizdi.

Sigara İçmeyenlerde Akciğer Kanseri Riski Arttığı Görüldü

Amerikan Kanser Araştırma Derneği tarafından düzenlenen bu projede 7’si ABD, 10’u Asya ülkeleri olmak üzere 17 farklı ülkeden 1,2 milyon kişi 8 buçuk yıl boyunca takip edildi. Araştırmada sigara içmeyen bireylerde günde 2 bardak ve üzeri kahve tüketmenin %41,2 ve günde 2 bardak ve üzeri çay tükentelerin ise %37 oranında akciğer kanseri riskinin arttığı görüldü. Öte yandan Prof. Dr. Coşkun, akciğer kanseri riskinin kafein ile ilgili olmadığı, kafeinsiz kahve tüketenlerin de %15 oranında kanser riskinin bulunduğunu ifade etti.

Kahvenin Kavrulma İşlemi Kanser Yaptığı Düşünülüyor

Kahve tüketimiyle akciğer kanseri riskinin artmasının, kahvenin kavrulma işlemiyle alakalı olabileceği konusunda iddiaların bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Coşkun, bu çalışmanın gözlemsel bir araştırma olduğunun belirterek, sadece bu çalışma sonuçlarına göre kahvenin akciğer kanserine yol açtığını söylemenin mümkün olmadığının altını çizdi.