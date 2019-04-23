Ünlü CEO’ların Sahip Olduğu Tuhaf Alışkanlıklar

Dünyaca ünlü şirketlerin CEO’ları hayatlarıyla milyonlarca insanın imrendiği kişiler arasında yer alıyor. Hem sahip oldukları yüksek standartlı yaşamla hem de kariyer basamaklarını hızla tırmanıp herkese ilham verecek başarı hikayeleriyle milyonlarca kişiye örnek oluyorlar.

Okuduğum bir çok Ceoların hayatında en ilgi çeken durum, tuaf alışkanlıklar aslında işlerine adapte olma dışındaki, yeme, içme ve giyim gibi konular onlar için zaman kaybıdır.

Aslında onlar başarıyı, paylaşma, sabır ve inatçılıkla sonuca varmışlardır. Bazen şunuda düşündüm "Fakirlik insanı zeki mi yapıyor" diye.

Konumuza dönecek olursak, birçok kişi dünyanın en güçlü şirketlerinin patronlarının her zaman zeki, başarılı ve kusursuz insanlar olarak görmesinin aksine onların da kendilerine has tuhaf alışkanlıklarının olduğu aşikâr bir durumdur.

Ünlü CEO’ların sahip oldukları bu tuhaf alışkanlıkların ne olduklarını sizler için hazırladığımız ilginç yazımızda bulabilirsiniz.

Mark Zuckerberg (Facebook)

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’un CEO’su genç milyarder Zuckerberg, her sene başında, söz konusu sene içinde gerçekleştirmek üzere enteresan hedefler belirleyip bunları da kişisel Facebook hesabından takipçileri ile paylaşıyor.

Zuckerberg’in geçtiğimiz yıllarda paylaştığı bu meydan okumalar; 2009 yılında işe her gün kravat takıp gitmek, 2011’de sadece kendi elleriyle öldürdüğü hayvanları gıda olarak tüketmek, 2016 yılında ise günde 1,5 kilometre koşmak.

Geçtiğimiz sene ise genç milyarder, yeni hedefinin ABD’nin her eyaletinden en az bir insanla tanışmak olduğunu açıklamıştı.

Bill Gates (Microsoft)

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, düşüncelere daldığında oturduğu sandalyesini sallamasıyla biliniyor.

Kendini kaptırdığı zamanlarda ve dikkat çekici bir sunum dinlediğinde sandalyesini hızla ileri geri sallayan Gates, toplantıya ilgi duymadığı anlarda ise daha yavaş sallıyor.

ElonMusk (Tesla, SpaceX)

Günde ortalama 6 saat uyuduğu bilinen geleceğin şirketlerinin patronu ElonMusk, bu konudaki başarısını az ilmekli çarşafa borçlu olduğunu söylüyor. Daha önce bir röportajında 200 ilmekli çarşaf kullandığını dile getiren Musk, bu sayede uykusunu kısa tutabiliyor.

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs’un enteresan bir alışkanlığı bulunuyor. Birkaç hafta boyunca sadece aynı yiyeceği yiyen Steve Jobs, bunlar arasında en çok elma ve havuç tüketiyor.

Steve Jobs bir başka ilginç tarafı sadece siyah tişört giymesi. Giyim onun için kafasını meşgul etmeden kendini işe yoğunlaşmasıdır.

IndraNooyi (Pepsi)

İş hayatında olduğu kadar özel hayatında da titiz olduğu bilinen IndraNooyi, bulunduğu mekanın aydınlatmasının istediği şiddete gelene kadar defalarca ışığı kısıp artırıyor. Işık ayarlayıcısını doğru ışığı bulmak konusunda büyük bir titizlikle kullanan Nooyi’nin bu özelliği iş yaşamında detaylara çok daha fazla önem vermesine sebep oluyor.