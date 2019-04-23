Huwaei’den Türk Profesör Hakkında Övgü Dolu Sözler

Son dönemde yaptığı teknolojik atılımlarla tüm dünyada adından söz ettirmeyi başaran Çin’in teknoloji devi Huawei markasının CEO’su Guo Ping, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın çalışmaları hakkında övgü dolu sözler kullanarak Arıkan’ın hem Türkiye hem de dünya telekomünikasyon uygulamalarında bir kahraman olduğunu ifade etti.

Huawei’nin CEO’su Guo, Çin’de gerçekleştirilen 2019 yılı Küresel Analiz Zirvesi’nin ardından Polonya, Avusturya ve Türkiye’den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Guo Ping, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Erdal Arıkan hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Arıkan’ın yayınladığı bir makale sayesinde tanıdıklarını dile getiren Guo, daha sonra 5G teknolojilerini geliştirmelerinde Türk profesörün bu makalesinden yararlandıklarını açıkladı.

Çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandıran Prof. Dr. Erdal Arıkan hakkında “kahraman” nitelendirmesinde bulunan Guo, Türk profesörün bu alandaki çalışmalarının Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada telekomünikasyon sektöründe önemli mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın Çığır Açtı

Çin’in teknoloji devi Huawei’nin CEO’su Guo Ping, kendi 5G sistemlerinin kodlanmasında Türk profesörün yayınlamış makaleyi örnek olarak aldıklarını belirttikten sonra, Arıkan’ın bu alanda yapmış olduğu çalışmaların 5G teknolojileri adına çığır açacağını kaydetti. Türk profesörün bu alandaki çalışmalarının dünya 5G sisteminde de standartları belirleyeceğini ifade eden Guo, Türk profesör ile birlikte çalışmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Kapsamlı küresel işbirliklerinin önemine değinen Guo, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın 5G hakkında yazmış olduğu söz konusu makalenin değerini fark eder etmez, Türk profesörle birlikte çalışmaya başladıklarını da açıkladı. “Araştırmadaki sonuçları, iletişim teknolojisi özelindeki ürünlerimize uyguladık” diyen Guo, bu tür uluslararası ortaklıkların, ortakların her birine de fayda sağlayacağını kaydetti.

Türk Profesör Ödül Aldı

Prof. Dr. Erkan Arıkan, geçtiğimiz yıl yaptığı “kutupsal kodlar” buluşu ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası kuruluş olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünün (IEEE) en prestijli ödülü olduğu bilinen IEEE Richard W Harming Madalyası’na layık görülmüştü.

Bu alanda yaptığı çalışmalar ve buluşlarıyla dünya çapında üne sahip olan Prof. Dr. Erkan Arıkan, Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei’den de onur ödülü almıştı.