Aşıyı Reddederek Çocuklarınızın Sağlığıyla Oynamayın

Dünyada 24 – 30 Nisan Dünya Aşı Haftası olarak kutlanılmaya devam ediyor. Bu önemli hafta hakkında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, son dönemde dünya gündemiyle eş zamanlı olarak ülkemizde de giderek artan aşı karşıtlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Aşı karşıtlığı; hem bireysel hem de toplumsal birçok soruna zemin hazırlayabilen bir sorun olarak görülmelidir. Toplumu oluşturan bireylerin bağışıklık sistemlerinin aksamasında ve bu sebeple aşıyla korunabilen hastalık ile saygınların oluşmasında en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade eden Dr. Serkan Atıcı, aşı karşıtlığının ve aşıyı reddetme sorununun, kötü sonuçlarla karşılaşmadan önce mutlaka büyük bir ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan sağlık sorunları muhakkak çoğu bulaşıcı olan hastalıklar ve enfeksiyonlar olarak dikkat çekmektedir. Bu hastalıklardan korunmaya yönelik uygulamalar tıp faaliyetleri içerisinde her zaman önemli bir konuma sahiptir. Dolayısıyla bu tür hastalıkları korumada önemli bir görev üstlenen aşılar, sadece çocuklarda koruyucu özellikleri olmayıp toplumun sağlığına da önemli derecede katkıları olan uygulamalar olarak kabul edilmelidir.

Bu uygulamalar sayesinde toplumdaki kırılgan olarak nitelendirilebilecek olan grupların da belli bir oranda korunabilmesi sağlanmaktadır. Örneğin, gebeler, çok küçük yaştaki bebekler, savunma sistemi yeterli derecede güçlü çalışmayanlar, organ nakli olanlar, kanser hastaları ve kemoterapi gibi savunma sisteminde etkisi olan tedavi yöntemleri görenlerin sayısı ülkemizde de giderek artmaktadır. Bu kırılgan gruplar aşılama yapılmadığı takdirde toplumsal sağlık sorunları meydana gelebilmektedir.

Giderek Artan Aşı Karşıtlığı Ciddi Şekilde Ele Alınmalı

Aşı karşıtlığı toplumun sağlığını riske atarak, toplumsal olarak kötü sonuçlarla karşılaşılmasına zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu tür kötü sonuçlardan önce proaktif olarak hareket edilip bu sorunun ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde bu konu ile ilgili yeterli duyarlılık söz konusu değildir. Geniş kapsamlı bir araştırma bu alanda henüz yapılmamıştır.

Aşı karşıtı ailelerin en sık yaşadığı endişelerin başında, ilaç ve aşı şirketlerinin toplumun sağlığını değil de kendi kazançlarını önemsemeleri gelmektedir. Fakat bu tür endişeler insanlığın sağlık alanındaki en etkili destekçilerinden birisi kullanmayı bırakmasını gerektirmemektedir. Aşı karşıtlarının öne sürdüğü nedenler, yapılan binlerce çalışmalarla çürütülmüştür.