Akne Probleminize Hindistan Cevizi Yağı ile Son Verebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Akne problemi 7’den 70’e her yaştan insanın karşılaştığı can sıkıcı cilt problemleri arasında yer alıyor. İlaç tedavileri bünyeyi yorduğu için yerine doğal tedavi yöntemleri tercih ediliyor. Hindistan cevizi yağı ise son zamanlarda en popüler akne temizleyicisi yöntemi.

Akne toplumda yüzde 80 oranında hem erkek hem de kadınlarda her yaştan insanda görülüyor. Özellikle ergenlik döneminde yağ üretiminin artması ve hormonal değişimlerin yaşanması nedeni ile çok sık karşımıza çıkıyor. Diyetisyenler Hindistan cevizi yağı kullanımının en etkili tedavi yöntemleri arasında olduğunu söylüyorlar. Fakat diyetisyenler bu yağın bilinçsiz bir şekilde kullanılmasının faydasından çok zararı olacağı konusunda insanları uyarıyorlar.

Hindistan Cevizi Yağından İki Farklı Şekilde Faydalanmak Mümkün

Hindistan cevizi yağı ile tedavi olmak isteyenler yağdan iki farklı şekilde faydalanabilirler. Birincisi yağı direk olarak yiyebilirler. Bunun için yemeklerde ayçiçeği yağı ve zeytin yağı yerine Hindistan cevizi yağı tercih edilebilir. Ya da Hindistan cevizi yağı ile yapılan özel kür tariflerinden faydalanabilirler. Diğer yöntem ise yağın harici olarak kullanılması yani yüze doğrudan sürülmesi. Bunun için de maske tarifleri işe yarayacaktır.

Hindistan Cevizi Yağında Orta Zincirli Yağ Asitleri Mikropların Kırılmasına Yardımcı Oluyor

Araştırmacılar Hindistan cevizi yağı ile ilgili hala araştırma yapmaya devam ediyorlar. Akne ile Hindistan cevizi yağı arasında henüz bilimsel olarak bir kanıt bulunmasa da kadınlar bu yağı kullandıktan sonra aknelerinde gözle görülür bir iyileşme gördüklerini belirtiyorlar. Hindistan cevizi yağının yağ ile tıkanmış olan gözeneklerin üzerinde bunan bakterileri öldürme özelliği olduğu düşünülüyor. Yağın içinde orta yağ zincirleri adı verilen bütün yağ zincirleri mevcut. Bu da mikro organizmaların öldürülmesi için güçlü bir anti mikrop etkisi anlamına gelir.

Laurik Asit ile Mikroplara Elveda Deyin

Hindistan cevizi yağının içinde bulunan yağ asitlerinin yarısının orta zincirli laurik asit olduğu biliniyor. Bu asit türü vücutta birikmiş olan bakterilerin dışarı atılmasını sağlarken aynı zamanda hastalıklara neden olan virüs ve bakteriler ile etkili şekilde savaşılmasını sağlıyor.