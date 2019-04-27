EN İLGİ ÇEKİCİ BLOG YAZILARI

1- Dizi, Film veya Kitap Önerileri Yapın

Diziler, filmler ve kitaplar son dönemlerde insanların oldukça ilgisini çekiyor. İnsanlar izleyecek güzel filmler, diziler; okuyacak güzel kitaplar arıyorlar. Fakat piyasada vasat yapım sayısı o kadar fazla ki tüketecek güzel içerik bulmak bazen oldukça zor olabiliyor. İşte bu noktada bloğunuzda dizi, film veya kitap önerileri yaparak insanların bu arayışlarına cevap bulabilirsiniz. Bu sayede hem insanlar önermiş olduğunuz güzel yapımları tüketecek hem de sizin yazdığınız yazı fazlaca okunmuş olacak.

2- Sevilen Biri ile Röportaj Yapın

Evet, son dönemlerde oldukça popüler olan bir diğer blog konusu ise sevilen kişiler ile yapılan röportaj ve söyleşiler. Bu kişi bir yazar, bir sinema eleştirmeni, bir müzisyen veya sevilen herhangi bir kişi olabilir. Bu sayede hem insanların ilgisini çekecek bir içerik oluşturabilir hem de oldukça fazla okunabilirsiniz.

3-İnsanlarla Dertleşin

Günümüz insanların en büyük arayışlarından bir tanesi de dertleşecek birileri. İnsanlar kendilerini kötü hissettikleri zamanlarda dertleşecek başka insanlar ararlar ve her zaman da bulamayabilirler. İşte tam bu noktada imdatlarınıza bloğunuzda yayınlayacağınız yazılar ile siz yetişebilirsiniz. Bloğunuzda günümüzde bütün insanların ortak dertlerinden bahsedip, onlarla dertleşmenizi sağlayacak ve iyi gelecek içerikler üretebilirsiniz.

4-Listeler Hazırlayın

Günümüzün en popüler blog içeriklerinden bir tanesi de listeler. Çok farklı alanlarda çeşitli listeler hazırlayarak insanların ilgilerini çekecek içerikler üretebilirsiniz. Bu listeler ‘’ölmeden önce yapılacaklar listesi’’, ‘’mutlaka gezilmesi gereken yerler listesi’’ gibi çok farklı içerikler olabilir.

5-Gezi Rehberleri Hazırlayın

Hangimiz seyahat edeceğimiz yerleri önceden araştırmıyoruz ki? İşte bu yüzden gidip, gezip, gördüğünüz yerler hakkında detaylı gezi rehberleri oluşturmak hem buralara seyahat edecek insanlara yol göstermesi hem de sizin yazınızın bolca okunması açısından oldukça iyi olabilir. Hazırladığınız bu gezi rehberlerinize ‘’ne yapılır?’’, ‘’ne yenir?’’, ‘’nerede kalınır?’’ gibi bölümleri eklemeyi de unutmayın.