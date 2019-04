Kedi ve İnsan Dostluğu

Kedi ve insan dostluğu eski zamanlardan beri her alanda pozitif etki yaratan br unsurdur. Kediler, köpeklerden çok daha farklı canlılardır. Her cinsin kendine has karakteri bulunur. İnsanlarla kedinin ilişkisi elbette kedinin doğasına ve yetiştiği eve göre değişmektedir. Kediler genellikle evcil hayvanlardır. Ancak kötü davranışlara ve kötü niyete karşılık verebilecek kadar zeki ve oldukça başarılı canlılardır.

Bundan dolayı kedi sahibi olurken, kediyle iletişimi sağlıklı tutmak ve sevgiyle beslemek gerekmektedir. Kediler, köpekler gibi komut alan ya da sahibinin dediklerini yapan canlılar olmasa da sahibini arkadaşı olarak görmektedir.

İsmine karşılık veren ve sahibinin dediklerini anlayan canlılardır. Bundan dolayı yasakları ya da yapılmaması gerekenleri anlayabilir. Sesleri tanıyan ve insanları gözlemleyen müthiş canlılar arasında olan kediler, yetiştirilme tarzına göre oldukça arkadaş canlısı olabilmektedir. Özellikle yalnız yaşayan kişiler için en iyi arkadaş olan kediler, tüm evin enerjisi pozitif şekilde de etkilemektedir.

Kediler Sahibini Unutur mu?

Kedi sahibini seçer sözü bu muhteşem canlılar için doğrudur. Sahibi ile arasındaki ilişkiye göre kiminde dost kiminle düşman olacağını anlayabilmektedir.

Kediler, toplumda nankör olarak sıfatlandırılmış canlılar olsa da sahibine oldukça bağlıdır. Hatta sahibine olan sevgisi aşka döner ve sahibini uzun süre görmese bile unutmaz. Sahibine bağlı olan kediler, farklı biriyle yaşamaya başladığında mutsuz olabilir.

Kediler sahibinin stresi azaltan ve evin tüm enerjisini olumlu şekilde etkilemektedir. Kendi kendine yeten kediler çalışan kişiler için de oldukça uygun bir arkadaştır. Gün içinde yalnız kalabilir ve sahibi geldiğinde herhangi bir küslük durumu oluşturmaz.

Kedi Sahibini Seçer mi?

Kedilerin duyguları en gelişmiş canlılardan biridir. Tüm duyguları hissedebilir, sezebilir. Ancak ataları sebebiyle vahşi doğada yaşamaya alışkın olan bu canlılar, tek başlarına vakit geçirmekten hoşlanır. Her kedinin karakteri farklıdır.

Bazı kediler sahibi dışında hiçbir insanla iletişim kurmazken, bazı kediler oldukça sosyal oldukları için köpekler ya da evdeki diğer petlerle de anlaşabilir. Mutlu olduklarını ya da huzursuz olduklarını hemen belli ederler. Sahibini kendileri seçen kediler, birlikte yaşadıkları insanı sesinden tanımaktadır. Kedi ve insan dostluğu oldukça sağlam ve güçlü bağlarla kurulmaktadır.